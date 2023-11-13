«الأونروا»: الوقود نفد من مستودعنا في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني يوم الإثنين إن الوقود نفد من المستودع التابع للوكالة في قطاع غزة، ولن تتمكن الأونروا في غضون أيام قليلة من إعادة تزويد المستشفيات به ومن نزح مياه الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب.

وتؤوي الأونروا ما يقرب من 800 ألف، أو نحو نصف إجمالي سكان غزة الذين فروا من منازلهم منذ بدأت إسرائيل عدوانها قبل أكثر من شهر على قطاع غزة السابع من أكتوبر الماضي. وقال لازاريني للمانحين يوم الإثنين إن الأونروا تفرغ ببطء مستودع وقود على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي يحتوي على احتياطيات استراتيجية، وفق «رويترز».

وذكر لازاريني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يرد على طلب قدمته الوكالة إليه بتجديد المخزون. وأردف قائلا «هذا المستودع فارغ الآن». وأضاف «إذا انتظرنا بضعة أيام، فبحلول 14 نوفمبر، سيؤثر ذلك بشدة على سيارات الإسعاف والعمليات في المستشفيات الكبرى التي لدى بعضها القليل من الطاقة الشمسية لكنها هامشية، وبالتالي ستتوقف هذه المستشفيات عن العمل».

المستشفيات تضطر إلى إغلاق أبوابها في غزة

وبالفعل اضطرت العديد من المستشفيات إلى إغلاق أبوابها في غزة بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب أو نقص الوقود، ومن بينها مستشفى القدس، وهو أحد المستشفيات الكبرى في شمال غزة محور تركيز التوغل البري الإسرائيلي. ويرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن إدخال الوقود إلى قطاع غزة بحجة أن حماس قد تستخدمه في أغراض عسكرية.

- في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

- «الصحة الفلسطينية»: وفاة 27 مريضا و7 أطفال خدج في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء

ويُستخدم وقود الأونروا أيضا في إزالة مئات الأطنان من النفايات الصلبة من المخيمات التي تكتظ بشكل متزايد في جنوب قطاع غزة، وقال لازاريني إن هذه الخدمات ستتوقف قريبا.

وأضاف أنه دون وقود، ستتوقف أيضا محطات تحلية المياه في الشريط الساحلي الضيق في 15 نوفمبر. وتوفر هذه المحطات مياه الشرب لما لا يقل عن 290 ألفا في القطاع المكتظ بالسكان. وقال لازاريني للمانحين «وبالتالي الوضع حاليا مأساوي للغاية وعلى وشك أن يتفاقم».