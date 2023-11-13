الأمم المتحدة تنكس أعلامها حدادا على أرواح موظفيها ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نكست الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أعلامها على مقارها في كل أرجاء العالم، حدادا على أرواح العشرات من موظفيها ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث نُكس العلم الأممي باللونين الأزرق والأبيض في بانكوك وطوكيو وبكين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، العاملين في المقرات الأممية في كل دولة، إلى الوقوف دقيقة صمت عند الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي جنيف، ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك، نُكست أعلام الأمم المتحدة في الصباح ولم ترفع المنظمة أيًا من أعلام الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 193 دولة، على طول الطريق الرئيسي أمام المبنى الضخم.

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ودُعي موظفو المنظمة الأممية إلى الوقوف دقيقة صمت «على انفراد»، وفق الناطق باسم الأمم المتحدة في جنيف، رولاندو غوميز.

يأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة تسجيل «عدد كبير من القتلى والجرحى .. في القصف» الإسرائيلي، الذي تعرض له مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة.

عدوان إسرائيلي مستمر

وأظهرت مشاهد صورتها وكالة «فرانس برس»، الأحد، فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا الجمعة، أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الجوي والبري والبحري على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما خلف أكثر من 11 ألف شهيد، و28 ألف مصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء.