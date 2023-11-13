مظاهرة حاشدة في السويد تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نظم حزب اليسار السويدي والجالية الفلسطينية في مدينة يوتبوري، الأحد، مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء الجالية والسويديين والجاليات العربية والأجنبية، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا.

وطالب المشاركون بضرورة توفير متطلبات الحياة لأهالي القطاع، ونددوا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وصمت المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مظاهرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني

وشدد المشاركون على ضرورة محاسبة كيان الاحتلال على سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها بحق قطاع غزة والفلسطينيين فيه، وما يقوم به من قطع للمياه والكهرباء والاتصالات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، واستهدافه للمدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، وقصف البيوت على ساكنيها والمستشفيات والمؤسسات المدنية.

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وطالبوا المجتمع الدولي والحكومة السويدية بالعمل من أجل وقف هذا العدوان، الذي طال جميع مناحي الحياة لأهالي القطاع.

كذلك شهدت 12 مدينة سويدية، الأحد، مظاهرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.