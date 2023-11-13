الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات محافظة غزة أصبحت خارج الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، أن كل المستشفيات في شمال قطاع غزة، أصبحت خارج الخدمة، مع استمرار العدوان الصهيوني على القطاع برا وبحرا وجوا.

وقال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، لوكالة «فرانس برس» إن «كل مستشفيات محافظة غزة خارج الخدمة».

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بإخلاء المستشفيات بل يلقي الجرحى والمرضى في الشارع للموت المحتم، قائلة إن «هذا ليس إخلاء بل طردا تحت تهديد السلاح».

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أن «هناك كارثة تحدث في المستشفيات، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل».

وفاة 12 مريضا داخل مجمع الشفاء الطبي

وأكدت «وفاة 12 مريضا داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة». وقالت إن «جميع مرضى الأورام وعددهم 3 آلاف مريض كانوا يعالجون في مستشفى الرنتيسي والتركي تُركوا الآن للموت، بعد طرد الاحتلال لهم من المشافي».

وذكرت الكيلة أن «جميع الحوامل وصاحبات الحمل الخطر مهددات بالخطر، حيث لا تجد النساء من يقدم لهن العلاج والخدمات الطبية في غزة، فكل امرأة على وشك الولادة لن تجد من يقدم لها أي خدمة طبية». وأوضحت أن المرضى والجرحى لا يستطيعون الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، وقد فقد العديد منهم حياتهم إما وهم ينزفون أو بسبب عدم تلقيهم أدويتهم وعلاجاتهم اللازمة.

كما أكدت أن الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعون التنقل بين أقسام ومباني المجمع الطبي، حيث تطلق طائرة دون طيار النار تجاه كل من يتحرك داخل المجمع.