إنقاذ 26 مهاجرًا أفريقيًا وفقدان 31 في غرق قارب بالبحر الأحمر قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت قوات خفر السواحل اليمنية يوم الأحد أن قاربًا يحمل مهاجرين غير شرعيين من القرن الأفريقي غرق قبالة سواحل ميناء ⁧‫المخا‬⁩ جنوب غرب اليمن على ساحل البحر الأحمر.

وقالت في بيان إنها أنقذت 26 مهاجرًا من 57، بينهم نساء، كانوا على متن القارب فيما لا يزال 31 في عداد المفقودين، بحسب «رويترز».

سقوط جميع الركاب في البحر

وعزى مصدر في خفر السواحل أسباب غرق القارب إلى الرياح العاتية وفقدان الربان السيطرة عليه وسط الأمواج المتلاطمة، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في البحر. وأكد أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة حتى الآن. وسارع خفر السواحل بإرسال دوريات إضافية وغواصين إلى موقع الحادث، وتقديم الرعاية الطبية للناجين.

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وزادت في الآونة الأخيرة حوادث غرق قوارب الصيد وتهريب المهاجرين لا سيما قبالة الساحل الغربي لليمن، حيث لاقى عشرات الصيادين والمهاجرين حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية والمخاطر التي يتعرض لها هؤلاء.