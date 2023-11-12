شاهد في «تغطية خاصة»: الشفاء.. المستشفى الذي بات رمزًا للمقاومة والاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv)، في تغطيتها الخاصة في العاشرة مساء اليوم الأحد، مناقشة ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل الدعم الغربي الواضح للاحتلال الذي لا يتورع عن ممارسة الأعمال الإرهابية وارتكاب جرائم الحرب بحصاره للمرافق الصحية وفي مقدمتها مستشفى الشفاء في غزة الذي يأوي مئات الجرحى والنازحين من النساء والأطفال وكبار السن.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، أن غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية دمَّرت مبنى قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي في محيط المستشفى.

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وتحاصر قوات الاحتلال مستشفى الشفاء منذ أيام بالدبابات ومختلف أنواع الأسلحة بما فيها المقاتلات المسيَّرة والحربية، زاعمة استخدام المستشفى كقاعدة للمقاومة الفلسطينية، في انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية وتجاهل للنداءات المتكررة من المنظمات والجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. فيما تصم القوى الكبرى بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين آذانهم وتغمض عيونها عن تلك الانتهاكات المدعومة من تلك العواصم.

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