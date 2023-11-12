لبنان يضبط 800 كيلوغرام من المخدرات في طريقها إلى الكويت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات اللبنانية الأحد ضبط نحو 800 كيلوغرام من المخدرات كانت في طريقها إلى الكويت، في فترة يحاول خلالها لبنان مكافحة تهريب المخدرات وخصوصًا إلى دول الخليج.

وصدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان جاء فيه أنه «في إطار التعاون الأمني المستمر والمكثف بين وزارتي الداخلية الكويتية واللبنانية لملاحقة تجار ومهربي المخدرات تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط حوالي 800 كيلوغرام من المخدرات»، وفق «فرانس برس».

إخفاء المخدارت داخل مجسمات خشبية

وأشار البيان إلى «العثور على كمية كبيرة من المخدرات موضوعة بطريقة احترافية في مجسمات خشبية مخبأة داخل صندوق مضاد للرصاص»، دون تحديد نوع المخدرات التي ضُبطت. وأضاف البيان أن الشحنة كانت مخصصة ليجري «تهريبها إلى دولة الكويت عبر إرسالها أولًا من لبنان إلى هولندا». وأشار إلى توقيف «أحد المتورطين بعملية التهريب» فيما «العمل جار على توقيف آخرين».

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وكثفت السلطات اللبنانية جهودها لمكافحة إنتاج وتهريب حبوب الكبتاغون بعد ردود فعل شديدة من دول الخليج.

وتُشكّل دول الخليج، وفي مقدّمها السعودية، الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تُهرَّب أساسًا من سورية والشريط الحدودي مع لبنان. وتحوّل تهريب هذه المخدرات إلى تجارة مربحة يقدر خبراء قيمتها الإجمالية بأكثر من عشرة مليارات دولار.