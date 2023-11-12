  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأوروبي «مصدوم» إزاء تقارير عن مقتل ألف سوداني في دارفور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 08:37 مساء
الاتحاد الأوروبي «مصدوم» إزاء تقارير عن مقتل ألف سوداني في دارفور
صورة تظهر جانبًا من الدمار في منطقة السوق في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، 1 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعرب الاتحاد الأوروبي الأحد عن «صدمته» إزاء تقارير عن مقتل أكثر من ألف سوداني هذا الشهر في ولاية غرب دارفور في «حملة تطهير عرقي» محتملة ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل «تبدو هذه الفظائع الأخيرة جزءًا من حملة تطهير عرقي أوسع نطاقًا ترتكبها قوات الدعم السريع بهدف القضاء على قبيلة المساليت غير العربية في غرب دارفور، وتأتي إثر الموجة الأولى من أعمال العنف الكبيرة في يونيو»، وفق «فرانس برس».

منذ أبريل، تخوض قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، الرئيس الفعلي للسودان، حربًا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي».  وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن هناك «تقارير موثوقة لشهود عيان تفيد أن أكثر من ألف فرد من قبيلة المساليت قتلوا في أردمتا بغرب دارفور خلال ما يزيد قليلا على يومين من هجمات كبيرة نفذتها قوات الدعم السريع وميليشيات مرتبطة بها».

تدمير 100 مأوى في مخيم للنازحين
وهذه الحصيلة أعلى من السابقة البالغة 800 قتيل والتي أعلنتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤكدة أن 100 مأوى في مخيم للنازحين في أردامتا تعرض للتدمير. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي الجمعة إن «ما يحدث يقارب الشر المطلق»، مشيرة إلى تقارير عن تعرض فتيات صغيرات للاغتصاب أمام أمهاتهن.

-  «الدولية للهجرة»: تقارير عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور
-  واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

وأعربت عن مخاوفها من تكرار حملة الإبادة الجماعية التي شهدها إقليم دارفور مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن الأطراف المتحاربة في السودان «تتحمل واجب حماية المواطنين»، قائلا إنه يعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتوثيق الانتهاكات «لضمان المساءلة». وأضاف «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عما يحدث في دارفور ويسمح بحدوث إبادة جماعية أخرى في هذه المنطقة».

قُتل أكثر من عشرة آلاف شخص في النزاع السوداني حتى الآن، وفق حصيلة صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها «أكليد». وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 4 ملايين و800 ألف شخص داخل السودان، وأجبرت 1.2 مليون آخرين على الفرار إلى البلدان المجاورة، وفق أرقام الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة
إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة
رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات ...
الاحتلال يعلن مقتل 44 جنديا «إسرائيليا» في غزة منذ بدء العدوان البري
الاحتلال يعلن مقتل 44 جنديا «إسرائيليا» في غزة منذ بدء العدوان ...
الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات محافظة غزة أصبحت خارج الخدمة
الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات محافظة غزة أصبحت خارج الخدمة
تحمل مستشفيات ميدانية لغزة.. وصول سفينة مساعدات تركية إلى ميناء العريش
تحمل مستشفيات ميدانية لغزة.. وصول سفينة مساعدات تركية إلى ميناء ...
مظاهرة حاشدة في السويد تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
مظاهرة حاشدة في السويد تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
كتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة
كتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة...
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
حماس: مقتل 50 أسيرًا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية
حماس: مقتل 50 أسيرًا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية...
المزيد
الأمم المتحدة تنكس أعلامها حدادا على أرواح موظفيها ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة
الأمم المتحدة تنكس أعلامها حدادا على أرواح موظفيها ضحايا ......
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ«إنزال المساعدات بالمظلات» إلى غزة
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي......
«الصحة الفلسطينية»: وفاة 27 مريضا و7 أطفال خدج في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء
«الصحة الفلسطينية»: وفاة 27 مريضا و7 أطفال خدج في مستشفى ......
مظاهرة حاشدة في السويد تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
مظاهرة حاشدة في السويد تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة...
تحمل مستشفيات ميدانية لغزة.. وصول سفينة مساعدات تركية إلى ميناء العريش
تحمل مستشفيات ميدانية لغزة.. وصول سفينة مساعدات تركية إلى ......
المزيد