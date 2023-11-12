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الاحتلال يحكم على أصغر معتقلة فلسطينية بالسجن 12 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 12:46 مساء
الاحتلال يحكم على أصغر معتقلة فلسطينية بالسجن 12 عاما
اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية على يد عناصر الاحتلال. (وفا)
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أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 12 عاما، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، بحق الطفلة الفلسطينية المعتقلة نفوذ حماد (16 عاما) من مدينة القدس.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن المعتقلة نفوذ من حي الشيخ جراح بالمدينة، تعد أصغر معتقلة في سجون الاحتلال، إذ اعتقلت في الثامن من ديسمبر من عام 2021، وتعرضت لتحقيق قاس وطويل، وتقبع في سجن «الدامون»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»..

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في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 25 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، فيما تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبذلك، ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو (2470) حالة، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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