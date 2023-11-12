للمرة الثانية.. إنزال جوي أردني لمساعدات طبية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أنزلت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني، اليوم السبت، مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وقالت رئاسة الوزراء الأردنية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانات المستشفى، وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية، للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.

- سلاح الجو الأردني ينزل مساعدات طبية جوا لمستشفى ميداني في غزة

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، أن المستشفى مستمر في عمله على الرغم مما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة القصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

والإثنين الماضي، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني تحمل مساعدات طبية عاجلة لمستشفى ميداني في غزة، السبت 11 نوفمبر 2023 (رئاسة الوزراء الأردنية)

طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني تحمل مساعدات طبية عاجلة لمستشفى ميداني في غزة، السبت 11 نوفمبر 2023 (رئاسة الوزراء الأردنية)

طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني تحمل مساعدات طبية عاجلة لمستشفى ميداني في غزة، السبت 11 نوفمبر 2023 (رئاسة الوزراء الأردنية)