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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل رئيس بلدية سبسطية ويواصل استهداف مستشفيات غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 11:29 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل رئيس بلدية سبسطية ويواصل استهداف مستشفيات غزة
إصابات وضحايا من استهداف طائرات الاحتلال المنازل في رفح الفلسطينية. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، رئيس بلدية سبسطية شمال غرب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس بلدية سبسطية محمد عازم خلال مروره عبر حاجز مفاجئ قرب بلدة زواتا.

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية وسط غزة
في سياق آخر، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بغارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت على منازل ومبانٍ سكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي واصل فيه الاحتلال استهداف المستشفيات في مدينة غزة.

وأفادت «وفا» باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة التحلية بخان يونس. كما استشهدت مواطنة جراء قصف منزل عائلة الكاظمي قرب المسجد الكبير وسط المدينة، مشيرة إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال بصاروخين مبنى سكنيا من أربعة طوابق يعود لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل دون وقوع إصابات، بعد أن جرى إخلاء المبنى في وقت سابق.

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الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات ومحيطها
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات ومحيطها، حيث شن طيران الاحتلال غارات على محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن دبابات الاحتلال وآلياته العسكرية تحاصر مستشفى القدس التابع لها في غزة من جميع الجهات، وتتمركز على بُعد 20 مترا منه.

وأضافت أن مبنى المستشفى يهتز بالكامل جراء القصف المدفعي، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف على المستشفى أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، بالإضافة إلى حالة من الهلع في صفوف المرضى والنازحين.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى داخلها. وطالبت المنظمة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع، حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.

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