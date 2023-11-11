السعودية تندد بـ«ازدواجية المعايير» في تعامل المجتمع الدولي مع العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نددت السعودية السبت بما اعتبرته «ازدواجية المعايير» في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي أعقب القمة العربية والإسلامية المشتركة في الرياض «إننا نشاهد ونراقب ازدواجية المعايير، وإننا نقيم بناءً على ذلك مصداقية منظومات العمل الدولي، فإن لم يكن هناك التزام يلزم الجميع بهذه الأسس فمن الصعب أن نتحدث بهذه الأسس كأسس جامعة»، بحسب «فرانس برس».

«حل شامل» يضمن وحدة غزة والضفة الغربية

ورفض قادة الدول العربية والإسلامية السبت توصيف حرب الاحتلال الإسرائيلي «الانتقامية» في غزة بأنها تأتي «دفاعا عن النفس»، مطالبين مجلس الأمن الدوليّ بقرار «حاسم ملزم يفرض وقف العدوان» الإسرائيلي في غزة، خلال قمة مشتركة لزعماء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض.

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كما أكّدوا مطالبتهم بالتوصل إلى «حل شامل» يضمن وحدة غزة والضفة الغربية «أرضا لدولة فلسطينية»، على ما جاء في البيان الختامي المشترك الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس».

وجاءت الاجتماعات الطارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من شهر على قطاع غزة، حيث أدت حملة القصف العنيف والهجوم البري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى استشهاد أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الجمعة.

القمة ترفض توصيف «الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس»

وجاء في البيان الختامي المشترك أنّ القمة «ترفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة». وطالب القادة المشاركون «مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية».

وأكدوا «رفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية».

وجاء في الإعلان النهائي أيضا «مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال». كما دعوا إلى «كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري».