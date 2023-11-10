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إردوغان: ناقشنا مع وزير الخارجية الأميركي إدخال 500 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 نوفمبر 2023, 11:08 صباحا
إردوغان: ناقشنا مع وزير الخارجية الأميركي إدخال 500 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة إن بلاده ناقشت زيادة العدد اليومي لشاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة إلى 500 على الأقل، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لأنقرة.

وأضاف أردوغان، في تصريحات أدلى بها لصحفيين خلال رحلة عودته من زيارة لأوزبكستان، أن «بلينكن تبنى نهجا إيجابيا حيال الأمر خلال محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان»، بحسب وكالة «رويترز».

توفير سيارات إسعاف وأغذية ومياه وأدوية لقطاع غزة
وتابع أن أنقرة ستتخذ خطوات لتوفير سيارات إسعاف وأغذية ومياه وأدوية لقطاع غزة بالتعاون مع دول أخرى.

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ولفت إلى أن بلاده نفذت الاستعدادات الضرورية لاستقبال مصابين فلسطينيين، ومن يعانون من أمراض مزمنة من قطاع غزة في مستشفياتها لتلقي العلاج.

وأضاف أن تركيا ستبذل جهودا لزيادة الضغط على كيان الاحتلال لضمان إجلاء المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا إسرائيليا مستمرا منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلف نحو 11 ألف شهيد حتى الآن.

 

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