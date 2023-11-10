الاحتلال يقصف مجمع الشفاء ومستشفيي النصر للأطفال وخالد بن الوليد في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء ومحيطه أكثر من مرة منذ فجر اليوم، فيما أظهرت مشاهد مروعة نشرتها شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية، دمارا هائلا ووقوع إصابات نتيجة قصف العيادة الخارجية في المستشفى.

وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، إن مبنى العيادات الخارجية الذي تعرض للقصف كان يستقبل حالات طارئة ونازحين، مضيفا أن

جيش الاحتلال استهدف أيضا الطابق الخامس في قسم الولادة بالمستشفى، وفق ما نقلت قناة «الجزيرة».

وشدد على أنه لا يوجد أي مكان آمن لإجلاء المرضى والمصابين من المستشفيات.

في سياق متصل، دمر جيش الاحتلال مستشفى النصر للأطفال بعد قصفه خلال الساعات الماضية، كما ظهرت آثار الدمار في مستشفى خالد بن الوليد في خانيونس، والذي دمر بشكل كامل.

جيش الاحتلال يدمر مستشفى خالد بن الوليد في خانيونس. (شبكة قدس)

آثار الدمار في مستشفى النصر للأطفال بعد قصفه من قبل جيش الاحتلال. (شبكة قدس)

جيش الاحتلال يدمر مستشفى خالد بن الوليد في خانيونس. (شبكة قدس)