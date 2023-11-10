غارات إسرائيلية على باحات 3 مستشفيات في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة استهداف غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي باحات ثلاثة مستشفيات، اليوم الجمعة، مما يعرض النظام الصحي للخطر بشكل أكبر مع سقوط آلاف الضحايا والنازحين بسبب العدوان الإسرائيلي الدموي على القطاع.

وقال القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية، كاشفا وقوع إصابات جراء استهداف باحة مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في مدينة غزة، حسب وكالة «رويترز».

وتكافح مستشفيات غزة من أجل التكيف مع نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، وسبق أن أعلنت وزارة الصحة توقف 18 من أصل 35 مستشفى في غزة عن العمل، إضافة إلى 40 مركزا صحيا آخر، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.