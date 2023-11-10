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«الدولية للهجرة»: تقارير عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 نوفمبر 2023, 12:07 صباحا
«الدولية للهجرة»: تقارير عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور
سيارة تحمل مسلحين في دارفور بالسودان. (أرشيفية: أ ف ب)
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قالت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، إن ثمة تقارير عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الجنينة بين يومي الرابع والخامس من نوفمبر.

وأضافت المنظمة، يوم الخميس، أن 100 شخص أصيبوا و300 آخرين في عداد المفقودين.

- واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

ويشهد إقليم دارفور وضعًا كارثيًا، وسط القذائف التي تطال المدنيين الذين أنهكتهم الحرب، والإبادة الجماعية التي شهدها الإقليم قبل عقدين من الزمان وازدياد المخاوف من تكرارها بالحرب المندلعة في البلاد منذ أبريل الماضي.

وسيطرت «قوات الدعم» على مقر الجيش في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، بعد استيلائها على حاميات الجيش في كل من نيالا، عاصمة جنوب دارفور، وزالنجي، حاضرة وسط دارفور، ويخشى تحركها للسيطرة على الفاشر، عاصمة شمال دارفور، التي تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين الجدد، إضافة إلى النازحين القدامى في المعسكرات.

وأمس الأربعاء قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» إن ما وصفتها بجماعات عربية مسلحة متحالفة مع قوات الدعم السريع ارتكبت «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان في ولاية غرب دارفور.

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