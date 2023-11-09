البيت الأبيض يعلن موافقة إسرائيل على هدنات يومية أربع ساعات شمال غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن إسرائيل وافقت على تنفيذ هدنات يومية لأربع ساعات في شمال غزة للسماح للسكان بالتوجه جنوبًا في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع والضفة الغربية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين، إن إسرائيل تبدأ بتنفيذ هدنات لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقًا قبل ثلاث ساعات.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قال اليوم إنه لا توجد إمكانية حاليًا لوقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأضاف أنه لا توجد إمكانية لذلك قبل أن يتوجه إلى إيلينوي.