ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10812 شهيدًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10812 شهيدًا بعد 34 يومًا من اندلاع حرب الكيان الصهيوني على غزة والضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن حصيلة الضربات الإسرائيلية المتواصلة ارتفعت إلى 10812 شهيدًا بينهم 4412 طفلا و2918 من النساء و667 مسنًا، واصابة 26905 مواطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

- ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 10569 فلسطينيا

وفي آخر حصيلة أعلنت عنها الوزارة أمس جراء القصف على القطاع ارتفعت إلى 10569 فلسطينيًا بينهم 4324 طفلا منذ السابع من أكتوبر.

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة على الرغم من تأكيد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في الحرب على قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.