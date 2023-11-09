  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10812 شهيدًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 04:28 مساء
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10812 شهيدًا
جثامين شهداء من قطاع غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10812 شهيدًا بعد 34 يومًا من اندلاع حرب الكيان الصهيوني على غزة والضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن حصيلة الضربات الإسرائيلية المتواصلة ارتفعت إلى 10812 شهيدًا بينهم 4412 طفلا و2918 من النساء و667 مسنًا، واصابة 26905 مواطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

- ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 10569 فلسطينيا

وفي آخر حصيلة أعلنت عنها الوزارة أمس جراء القصف على القطاع ارتفعت إلى 10569 فلسطينيًا بينهم 4324 طفلا منذ السابع من أكتوبر.

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة على الرغم من تأكيد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في الحرب على قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر

الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر
«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب

«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب
«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت

«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت
كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية

كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية
خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً

خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً
الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي

الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي
رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي

رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي
تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي

تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور

«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية

بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع

الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع
شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»

شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»
خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من النقد الأجنبي

خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من ...
حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار بالمال العام

حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار ...
تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد

الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد
صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي

صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي
شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟

شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماكرون يدعو إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة
ماكرون يدعو إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة
استشهاد 5 فلسطينيين في هجوم للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة
استشهاد 5 فلسطينيين في هجوم للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين ...
مصر تستنكر الصمت الدولي عن انتهاك «إسرائيل» القانون الدولي الإنساني
مصر تستنكر الصمت الدولي عن انتهاك «إسرائيل» القانون الدولي ...
مصر تجدد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة
مصر تجدد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة
أمين حلف «ناتو» يدعو لاحترام القانون الدولي وتطبيق فترات هدنة في غزة
أمين حلف «ناتو» يدعو لاحترام القانون الدولي وتطبيق فترات هدنة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
عشرات الشهداء جراء قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمال غزة
عشرات الشهداء جراء قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمال ......
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
بالصور.. آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك تضامنا مع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار
بالصور.. آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك تضامنا مع غزة ......
المزيد
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10812 شهيدًا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10812 شهيدًا...
«رويترز»: اجتماع ثلاثي في الدوحة بين مديري المخابرات الأميركية والإسرائيلية ورئيس وزراء قطر
«رويترز»: اجتماع ثلاثي في الدوحة بين مديري المخابرات ......
إندونيسيا: سنطالب بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
إندونيسيا: سنطالب بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا...
أمين حلف «ناتو» يدعو لاحترام القانون الدولي وتطبيق فترات هدنة في غزة
أمين حلف «ناتو» يدعو لاحترام القانون الدولي وتطبيق فترات ......
مصر تجدد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة
مصر تجدد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة...
المزيد