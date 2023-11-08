أبوعبيدة: المقاومة الفلسطينية دمرت 136 آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» أبو عبيدة، أن «المجاهدين» مستمرون لليوم الـ33 من معركة «طوفان الأقصى» في القتال والتصدي للعدوان الصهيوني.

وأضاف خلال كلمة، مساء الأربعاء: «من قلب معركة طوفان الأقصى في يومها الـ33 نعلن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدوان الصهيوني في كل محاور المناورات البرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة وجنوب مدينة غزة وشمال القطاع».

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وتابع: «وثقنا بعون الله ومنذ بدء العدوان البري وحتى الساعة، تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية تدميرًا كليًا أو جزئيًا وإخراجها عن الخدمة، من القوات التي دفع بها العدو إلى جزء من مساحة قطاع غزة».

وذكر أن تلك «الآليات بمقدورها احتلال دولة كبيرة مترامية الأطراف ومكتملة الأركان»، مضيفًا: «يدفع بها العدو إلى جبهة لا دبابة أو طائرة أو جبل أو هضبة أو تضاريس صعبة تستدعي تلك القوات المعدة لمهاجمة جيوش ودول».