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أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يلجأون لاستصدار جوازات سفر أجنبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 02:33 مساء
أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يلجأون لاستصدار جوازات سفر أجنبية
جواز سفر أميركي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن عائلات محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها من دول أخرى يمكن أن تعمل على محاولة إطلاقهم.

وأضافت الهيئة أن عائلات أنجزت هذه الخطوة، وهناك عائلات أخرى تسير في ذات الاتجاه. وأوضحت أن عددا من المحتجزين في قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 240 شخصا يحملون جوازات سفر أجنبية من 30 دولة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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ويعتقد أهالي المحتجزين أن ازدواج الجنسية يمكن أن يؤدي إلى تخفيف في موقف المقاومة الفلسطينية بإطلاق مزدوجي الجنسية. ويسهل على الإسرائيليين الحصول على جواز سفر أجنبي لأنهم بالأصل مهاجرون من دول أخرى.

وقف إطلاق نار موقت في غزة
وقالت جريدة «يديعوت أحرونوت» اليوم الأربعاء إن لجنة أهالي المحتجزين الإسرائيليين عبَّرت عن دعمها لأي مبادرة لوقف إطلاق النار الموقت مقابل إطلاق المحتجزين. وأضافت أن تعقيب اللجنة جاء بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه طلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدنة موقتة. ونقلت الجريدة عن اللجنة قولها «نحن ندعم أي مبادرة لهدنة موقتة مقابل إطلاق المحتجزين». 

وتطالب اللجنة الحكومة بالالتزام بأن تكون أي تهدئة لفترة قصيرة أو طويلة مشروطة بالإفراج الفوري عن المختطفين. لكنها تعارض بشدة أي هدنة مقابل ما تزعم أنها «محادثات هدفها تضييع الوقت وممارسة حرب نفسية على الأهالي».

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