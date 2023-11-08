«النواب الأميركي» يلوم رشيدة طليب بسبب حرب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

صوَّت مجلس النواب الأميركي لصالح توجيه اللوم إلى النائبة الفلسطينية رشيدة طليب بسبب انتقاداتها بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وصوَّت الجمهوريون وكذلك بعض الديمقراطيين، ليل الثلاثاء على إدانة النائب الديمقراطية، في قرار جرى اعتماده بأغلبية 234 صوتًا مقابل 188 صوتًا، وفق وكالة فرانس برس.

ويتهم القرار طليب بـ«ترويج روايات كاذبة بشأن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والدعوة إلى تدمير إسرائيل». وهذه المرة الثانية خلال أسبوعين التي تواجه فيها طليب تنديدًا في الكونغرس بسبب انتقاداتها لإسرائيل. ففي الأسبوع الماضي، قدَّمت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين قرارًا أكثر حدة ضد طليب، غير أن مجلس النواب رفضه، وفقًا لشبكة «سي إن إن».

طليب دافعت عن نفسها

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن طليب، وهي واحدة من أول مسلمتين أميركيتين تنتخبان لعضوية الكونغرس، دافعت عن نفسها بعد التصويت. وقالت «من المهم فصل الناس عن الحكومات»، مضيفة أنه «لا يمكن لأي حكومة أن تفلت من الانتقادات». وتابعت «فكرة أن انتقاد حكومة إسرائيل هي معاداة للسامية سابقة خطيرة وتؤدي إلى إسكات الأصوات المتنوعة التي تدافع عن حقوق الإنسان في بلدنا».

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وتنتمي طليب إلى الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الذي يضم نوابًا مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وأيانا بريسلي. وينفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا جويًا ومدفعيًا على قطاع غزة، وبدأ بشن عمليات برية في داخله، ما أدى الى استشهاد أكثر من 10300 شخص، بينهم 4230 طفلًا، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء الثلاثاء، أنه يستبعد أي وقف لإطلاق النار حتى يجري إطلاق أكثر من 240 شخصًا تحتجزهم المقاومة.