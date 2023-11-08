شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟

القاهرة - بوابة الوسط

بثت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تسجيلًا مصورًا لمأساة طبيب فلسطيني فُجِع باستشهاد أفراد أسرته وهو في عمله بأحد مستشفيات مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وتلقى الطبيب إياد شقورة نبأ استشهاد طفليه ووالدته وأخويه وزوجتيهما وأطفالهما وأخته وابنيها في غارة جوية على خان يونس وهو على رأس عمله في المستشفى.

ما هو ذنب الأبرياء في غزة؟

ونقل التسجيل المصور مشاهد لجثامين الشهداء في المستشفى، وصلاة الجنازة عليهم، وتساءل الطبيب إياد شقورة «ما هو ذنب هؤلاء الأبرياء حتى يصب على رؤوسهم أطنان من القنابل؟».

ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من شهر، ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 10 آلاف و468 شهيدًا، وأكثر من 27 ألف جريح، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.