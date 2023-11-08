بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة لكن ربما تكون هناك فترة انتقالية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة لكن قد تكون هناك فترة انتقالية بعد انتهاء الصراع الدائر حاليا.

وذكر بلينكن للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو «لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة. فهذا ببساطة يمهد لتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر... ومن الواضح أيضا أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة»، حسب وكالة «رويترز».

وأضاف «الآن، الحقيقة هي أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما في نهاية الصراع... لا نتوقع إعادة احتلال وما سمعته من القادة الإسرائيليين هو أنه ليس لديهم نية لإعادة احتلال غزة».

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وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى عشرة آلاف و468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

مجموعة السبع تدعم «هدنات وممرات إنسانية»

وفي وقت سابق، أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في الحرب على قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقال الوزراء في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو «نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة... ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن» الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر.