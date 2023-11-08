30 قتيلا في هجمات لتنظيم «داعش» بالبادية السورية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 30 عنصرا من قوات الجيش السوري النظامي ومقاتلين موالين لها جراء هجمات متزامنة شنها تنظيم «داعش» اليوم الأربعاء في البادية السورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بمقتل «أربعة عسكريين و26 عنصرا من قوات الدفاع الوطني جراء هجمات متزامنة شنها داعش فجر الأربعاء على حواجز ونقاط عسكرية» في منطقة الرصافة في البادية.

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وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سورية والعراق، مني التنظيم بهزائم متتالية في البلدين وصولا إلى تجريده من كافة مناطق سيطرته عام 2019.

7000 داعشي في سورية والعراق

وفي أغسطس الماضي، قال خبراء الأمم المتحدة إن «داعش» لا يزال يقود ما بين 5000 و7000 عنصر في معقله السابق في سورية والعراق. مشيرين إلى إن «الوضع العام لا يزال نشطا»، وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي منيت بها الجماعة وتراجع نشاطها في سورية والعراق لا يزال خطر عودتها للظهور قائما.