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جنوب أفريقيا تطالب بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 11:34 صباحا
جنوب أفريقيا تطالب بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت جنوب أفريقيا إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت وزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا ناليدي باندور للنواب أمس الثلاثاء، في بيان وزاري: «إن قتل الأطفال والنساء والمسنين على يد إسرائيل هو عمل كان ينبغي أن يؤدي إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال فورية بحق صناع القرار الرئيسيين، بما في ذلك بنيامين نتنياهو، المسؤول عن انتهاكات القانون الجنائي الدولي»، مضيفة «الصراع لا يمكن حله إلا من خلال إقامة دولتين، حيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام».

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 10 آلاف و468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتحظى فلسطين بدعم حكومة جنوب أفريقيا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. وقالت باندور إن «جنوب أفريقيا انضمت إلى العالم في التعبير عن الرعب إزاء جرائم الحرب التي ترتكب في فلسطين، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية العامة ومباني الأمم المتحدة وغيرها من الأهداف الضعيفة».

باندو: الممارسات الإسرائيلية تذكرنا بتجربتنا كمواطنين سود في جنوب أفريقيا
وتابعت الوزيرة باندور «هذه الأفعال تذكرنا بتجربتنا كمواطنين سود في جنوب إفريقيا يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت مواطني جنوب أفريقيا والسود في مدن جميع أنحاء العالم إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم وقلقهم إزاء ما يحدث في غزة والضفة الغربية». ونبهت بالقول إلى أن «التصرفات التي نشهدها يوميا من قبل إسرائيل تشكل انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف وجميع بروتوكولاتها».

رئيس جنوب أفريقيا يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنشاء ظروف مواتية للحوار

وفي بدء الحرب، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تغريدة على موقع «إكس» المحكمة الجنائية الدولية بأخذ العلم بأن تصريحات وزير ادحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الخاصة بفرض الحصار على قطاع غزة هي بمثابة دعوة لارتكاب جريمة حرب.

وفي 27 أكتوبر، كانت جنوب أفريقيا من بين ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي دعت في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقالت باندور: «جرى تجاهل قرار الجمعية العامة هذا»، مضيفة «كان من المستحيل على جنوب أفريقيا أن تستمر في إعلان أهمية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في بعض الحالات وليس في حالات أخرى كما لو أن سيادة القانون لا تنطبق إلا على قلة مختارة». 

جنوب أفريقيا تعلق على «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»
وقالت وزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا إن إسرائيل هي «قوة احتلال أقرت بذلك محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة»، منبهة إلى أن «فكرة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال الوسائل العسكرية جرى استخدامها بشكل خاطئ في القانون الدولي من قبل الكثيرين، وبشكل متعمد من قبل آخرين، لتبرير الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والضفة الغربية».

وعبرت باندور عن الأسف من أن «الإبادة الجماعية تلوح في الأفق بشكل كبير في الوضع الحالي في غزة». داعية إلى «إجراء محادثات سلام تيسرها الأمم المتحدة».

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