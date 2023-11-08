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طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج مصابي غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 12:46 صباحا
طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج مصابي غزة
الطبيب محمد أبو ناموس يودع أسرته المغادرة إلى مصر في معبر رفح البري، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (رويترز)
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سلط تقرير لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، الضوء على قصة طبيب فلسطيني ودّع أسرته في معبر رفح أثناء المغادرة إلى مصر، بينما عاد لمواصلة مهمته في رعاية مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.

ترصد الوكالة مشاعر جياشة سيطرت على الطبيب محمد أبو ناموس عندما كان يحتضن ابنته، ربمًا للمرة الأخيرة، بينما تستعد الأسرة لمغادرة غزة إلى مصر، بعد أن قرر البقاء في القطاع لرعاية آلاف الجرحى جراء القصف الإسرائيلي. مشاعر.

وأسرة أبو ناموس، التي تحمل الجنسية المولدوفية، هي من بين المئات من سكان غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية ويسمح لهم بالمغادرة إلى مصر عبر المعبر، وهو السبيل الوحيد للخروج من الجيب الفلسطيني المحاصر ولا يقع على حدود إسرائيل.

وقال أبو ناموس لـ«رويترز»، بينما يجلس إلى جوار زوجته وابنته في منطقة الانتظار: «لا يوجد سبيل آخر للخروج من هذا الوضع. لا أمان هنا. قطاع غزة بأكمله غير آمن. ولهذا السبب من الأفضل أن أخرجهم حتى أتمكن من التركيز على عملي في علاج المرضى». وأضاف «قطعا سأخرجهم، لكني سأبقى في قطاع غزة ولن أغادره».

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لا مكان آمن في قطاع غزة
ويقول أبو ناموس، وهو جراح عظام، إنه نقل أسرته من مخيم جباليا في شمال غزة مع بدء الغارات الإسرائيلية إلى منطقة الزهراء السكنية، ثم إلى مخيم النصيرات في وسط غزة، لكن إيجاد مكان آمن للأسرة كان أمرا بعيد المنال.

وتمطر إسرائيل غزة بالقنابل منذ السابع من أكتوبر، ما أودي بحياة ما يزيد على 10 آلاف فلسطيني، نحو 40% منهم أطفال، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى التحذير من أن غزة تتحول إلى «مقبرة للأطفال».

دينا: «حزينة لأن أبي سيبقى هنا»
وقالت دينا، ابنة أبو ناموس، إن مشاعر متباينة تعصف بها كلما تذكرت أنها قد تغادر القطاع. وأضافت «سنذهب إلى هناك، حيث توجد الكهرباء والمياه والإنترنت وكل شيء... لكنني في الوقت نفسه حزينة لأن أبي سيبقى هنا».

الطبيب محمد أبو ناموس يحتضن ابنته قبل المغادرة إلى مصر في معبر رفح البري، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (رويترز)
الطبيب محمد أبو ناموس يحتضن ابنته قبل المغادرة إلى مصر في معبر رفح البري، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (رويترز)
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