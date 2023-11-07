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غزيون يرفعون رايات بيضاء أثناء نزوحهم القسري هربًا من القصف الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 09:08 مساء
غزيون يرفعون رايات بيضاء أثناء نزوحهم القسري هربًا من القصف الإسرائيلي
المدنيون الفلسطينيون يلوحون بالأعلام البيضاء أثناء فرارهم من شمال غزة سيرًا على الأقدام، 7 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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بين الجثث والأشلاء ووسط الدبابات التابعة للاحتلال الإسرائيلية، سار عدد كبير من أهالي قطاع غزة، الثلاثاء، وهم يرفعون ما تيسر من رايات بيض في نزوحهم القسري نحو الجنوب هربًا من نيران القصف الإسرائيلي. 

علا الغول التي نزحت بعد شهر من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة  تحدثت عن «الخوف»ـ وقالت الشابة التي غطت رأسها بحجاب ذهبي اللون «لم نر جنودًا، رأينا الدبابات (الإسرائيلية) على جانبي الطريق».  وأضافت «مشينا أسرابًا رافعين أيدينا، حاملين رايات بيضاء»، نوفق «فرانس برس». 

اضطُر خلال الشهر الماضي وفقًا للأمم المتحدة نحو 1.5 مليون نسمة للنزوح داخل القطاع المحاصر من أصل مجمل سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

وروت أميرة السكني أن خلال سيرهم من وسط القطاع باتجاه الجنوب بعد أن ألقى عليهم الاحتلال منشورات تحثهم على الرحيل «رأينا جثثا، أشلاء، شهداء، الناس تترك دوابها وتكمل طريقها مشيًا»، وأضافت الشابة التي كانت تحمل طفلها وعبوة مياه «لم أتخيل المسافة التي قطعناها، حصلنا على مياه من الجيران».  وأضافت «نحن لا نريد الحرب، نريد هدنة، نريد السلام».  وقالت الأم إن طفلها الذي لم يكمل العامين صار «يعرف الصاروخ ويقول: لا أريد القصف يا ماما». 

استشهاد أكثر من 10 آلاف في قطاع غزة 
واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف و300 شخص في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى نحو 26 ألف جريح. وأظهرت مقاطع فيديو لوكالة فرانس برس النازحين، وبعضهم على كراسٍ متحركة، وهم يحملون بعض الأمتعة الضرورية إلى جانب أطفالهم. 

قال هيثم نور الدين (29 عامًا) إنه قطع مسافة بعيدة مع والدته وإخوته الأربعة وعدد من أقاربه إلى أن وصلوا إلى مخيم البريج في جنوبي القطاع.  وأضاف أنه ترك منزل العائلة قرب مستشفى الشفاء بسبب القصف العنيف وأنه شاهد في الطريق نحو الجنوب «جثثًا متحللة». 

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ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه طوق مدينة غزة لكنه سيسمح للسكان بمغادرة شمال القطاع.  ولكن على الرغم من إعلان الاحتلال عن ممر آمن وخصوصًا على الطريق الواصل بين شطري القطاع، فإن الأرقام الرسمية للشهداء أكدت أن لا مكان آمنًا في القطاع إذ استُشهد نحو 3600 شخص في جنوب ووسط قطاع غزة وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس. 

أما حاتم أبو رياش الذي حمل عصًا يتكئ عليها وتعينه على المشي الطويل فتحدث لـ«فرانس برس »عن الرحلة «المروعة». 

وقال الرجل الذي نزح من مخيم جباليا الذي تعرض تكرارًا للقصف العنيف منذ بداية الحرب إنهم مروا على طول الطريق «بجانب الجنود والبنادق والدبابات والمدافع والرشاشات، الأمر كان مروعًا».  وأكد الرجل ذو اللحية البيضاء «نحن لسنا إرهابيين، نحن مدنيون نريد أن نعيش بسلام». 

 550 ألف شخص في 92 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة 
ولا تنتهي معاناة الغزيين بنزوحهم من الشمال نحو المناطق الوسطى أو الجنوبية حيث يعيش أكثر من 550 ألف شخص في 92 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». فالبنية التحتية والمرافق في حالة مزرية والأمراض منتشرة. 

وقالت المنظمة الأممية إن 600 شخص في أحد المواقع يتشاركون مرحاضًا واحدًا.  وأضافت أنها سجلت آلاف الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد والإسهال وجدري الماء، كما صار الوصول إلى الإمدادات الأساسية كالخبز صعبا أيضا. 

معتز العجلة الذي نزح مع عائلته وصف الوضع بأنه «سيئ جدًا جدًا».  وأضاف الرجل وهو يلتقط أنفاسه بينما ظهر خلفه شاب يدفع امرأة مسنة تجلس على عربة أطفال، «لا يوجد وضع إنساني بل هو كارثي».

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