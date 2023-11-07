محادثات السلام السودانية في السعودية تفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

لم يحرز طرفا النزاع في السودان أي تقدم نحو وقف إطلاق النار في محادثاتهما الأخيرة في مدينة جدّة السعودية، وعوضا عن ذلك أكدا التزامهما بزيادة المساعدات الإنسانية، على ما أعلنت الرياض الثلاثاء.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية بيانا عن الخارجية السعودية جاء فيه «يأسف الميسرون لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبولا لهذا الصراع».

ومنذ 15 أبريل تدور في السودان حرب بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقّب بـ«حميدتي». ومذاك، قُتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وفقًا لتقديرات «مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح» (أكليد).

انتهاكات «مهمة وفاضحة» للاتفاق

واستضافت السعودية منذ الأسابيع الأولى للحرب محادثات في مدينة جدة الساحلية أسفرت عن التوصل لإعلان جدة، وهو التزام بتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بدخول المساعدات العاجلة. لكنّ بعد أسبوع من الاتفاق، أكد مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث حدوث انتهاكات «مهمة وفاضحة» للاتفاق.

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وبالمثل خُرقت أكثر من هدنة جرى التوصل اليها في الأسابيع الأولى للحرب. وحاولت الولايات المتحدة التي أسهمت في تنسيق محادثات جدة التقليل من التوقعات بشأن هذه الجولة الأخيرة، اذ أكد مسؤولون أميركيون أن من السابق لأوانه مناقشة حل سياسي دائم.

لكنهم أثاروا احتمال أن تعمل المحادثات على «تحقيق وقف إطلاق النار»، وأعربت السعودية عن أملها في «اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والرخاء للسودان وشعبه الشقيق». لكنّ النتائج حتى الآن أقل بكثير من ذلك، ولم يتضح الثلاثاء ما هي الخطوات التالية في هذا المسار الدبلوماسي.

«معالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين اتفقا على العمل مع الأمم المتحدة «لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية» وتحديد نقاط الاتصال لتسهيل عبور طواقم الإغاثة.

وأضافت أنهم اتفقوا أيضا على «إجراءات بناء الثقة» بما في ذلك توقيف الهاربين من السجون، في إشارة واضحة إلى شخصيات بارزة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، فرت من مرافق الاحتجاز في وقت مبكر من الحرب وانضمت إلى الجيش.

وذكر بيان الخارجية السعودية أن «الأمر متروك الآن لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الالتزام التام بمسؤوليتهما لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه».

اندلاع حريق هائل في مصفاة لتكرير النفط

والثلاثاء، اندلع حريق هائل في مصفاة لتكرير النفط تسيطر عليها قوات الدعم السريع شمال العاصمة السودانية الخرطوم، وألقت القوات شبه العسكرية باللوم فيها على غارة جوية للجيش، في حين قال الجيش إن «ناقلة وقود تابعة للميلشيا انفجرت».

والإثنين، حذرت ممثلة للأمم المتحدة من أن المعارك الدائرة بين طرفي النزاع في السودان تقترب من الحدود مع جنوب السودان ومن منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين.