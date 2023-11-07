باريس: إجلاء أكثر من مئة فرنسي من قطاع غزة إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن أكثر من مئة فرنسي تمكّنوا من الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت الوزارة في بيانها: «تمكّنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين والوكلاء وأصحاب الحقوق من مغادرة قطاع غزة الإثنين والثلاثاء، وهم بأمان في مصر». وأضافت: «يرفع بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين نظمت فرنسا خروجهم إلى أكثر من مئة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

مجموعة جديدة من الجرحى تصل مصر

وبعد توقف دام يومين، وصلت، أمس، مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما نقلت «فرانس برس» عن مسؤول بالجانب المصري من المعبر.

ونقلت «فرانس برس» عن المسؤول قوله: «وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري، ويجرى الآن توقيع الكشف الطبي عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات». وأعدت مصر مستشفى ميدانيا في الشيخ زويد، على بُعد 15 كيلومترا من معبر رفح، لعلاج من جرى إجلاؤهم من غزة، بحسب «فرانس برس».

إعادة فتح معبر رفح

وأعلنت حكومة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة، في وقت سابق أمس الإثنين، إعادة فتح معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع الذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّف أكثر من 10 آلاف شهيد حتى الآن.

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وفتح المعبر ثلاثة أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) الأسبوع الماضي، للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين والمئات من حاملي الجوازات الأجنبية، قبل إغلاقه السبت والأحد بعد استهداف الطيران الإسرائيلي سيارات إسعاف كانت تقل مصابين فلسطينيين إثر العدوان.

حماس تعلق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة

وعلقت حكومة «حماس» إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي تسهيل نقل الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات مصرية، بحسب ما قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر اليوم السبت.

ونقلت «فرانس برس» عن المصدر، الذي لم يشأ كشف هويته، قوله: «لن يسافر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح» بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية، وفق وكالة «فرانس برس».