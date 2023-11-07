الأمم المتحدة تحذر من اقتراب قطاع غزة من «نقطة الانهيار» دون وقود

القاهرة - بوابة الوسط

جدد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس ليرك، التحذير من أن الخدمات في قطاع غزة تقترب مما وصفه بـ«نقطة الانهيار» بدون إمدادات الوقود.

وأشار، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أن شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع خلال الأيام الماضية، وعددها 569 شاحنة، لم تكن تحمل الوقود، كما أوردت وكالة «رويترز».

المخاوف نفسها أكدها الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، الذي قال: «يتم إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، يتم إغلاق مزيد ومزيد من سبل إنقاذ الحياة»، في إشارة إلى إمدادات الوقود.

غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»

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وأمس الإثنين، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بوقف إطلاق النار في غزة، محذرا من تحول القطاع إلى ما اعتبره «مقبرة للأطفال».

وقال: « «الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات».

وكان منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، قد صرح، الأسبوع الماضي، بوجود «بعض التقدم» في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة، دون الخوض في تفاصيل.