الاحتلال يطلب من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال طلب من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه.

وأضاف القدرة، أن حياة نحو 70 طفلا بمستشفى الرنتيسي في خطر بعد التهديد بقصف المستشفى، بحسب «CNN».

وأشار إلى أنهم ينتظرون تدخلا دوليا لثني جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تهديده بقصف المستشفى.

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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال قصف الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال غربي مدينة غزة، يوم أمس.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما خلف نحو 10 آلاف «شهيد»، أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين وفق وزارة الصحة في غزة، فيما استهدف القصف المنشآت الطبية والتعليمية والأممية وخلف دمارا واسعا، فضلا عن الحصار المتواصل على القطاع.