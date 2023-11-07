  • Alwasat News
Atwasat

«نتنياهو»: ندرس تنفيذ «هُدَن تكتيكية صغيرة» في القتال بغزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 11:55 صباحا
«نتنياهو»: ندرس تنفيذ «هُدَن تكتيكية صغيرة» في القتال بغزة
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستدرس «هُدَن تكتيكية صغيرة» في القتال بغزة، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، لكنه أكد مجددا رفض وقف إطلاق النار رغم الضغوط الدولية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما خلف أكثر من 10 آلاف «شهيد»، أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

- في فيديو بثته «القسام».. 3 أسيرات إسرائيليات لنتنياهو: موقفك يعني أنك تريد قتلنا

وترفض تل أبيب الدعوات لوقف العدوان، فيما قال نتنياهو إن «أي وقف عام لإطلاق النار سيقوض جهود إسرائيل الحربية، إلا أن وقف القتال مؤقتا لأسباب إنسانية، وهي فكرة تدعمها الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل، سيوضع في الاعتبار وفقا للظروف»، بحسب «رويترز».

«ساعة هنا وساعة هناك»
وتابع نتنياهو، لمحطة إيه.بي.سي نيوز الإثنين، «فيما يتعلق بالهُدَن التكتيكية الصغيرة، ساعة هنا وساعة هناك، فقد حدثت من قبل. أعتقد أننا سنبحث الأوضاع من أجل تمكين دخول البضائع والسلع الإنسانية، أو رهائننا، رهائن بعينهم، من المغادرة»، مضيفا «لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف عام لإطلاق النار».

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مثل هذه الهُدَن والإفراج المحتمل عن محتجزين في اتصال هاتفي مع نتنياهو يوم الاثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»

غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال الإسرائيلي

وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال ...
العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا

العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان

«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان
تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد

تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني

الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني
«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب

«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»

الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء
«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا

«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا
سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة

سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة
«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة

«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة

أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة ...
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في ...
البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا «هدنات تكتيكية» في غزة
البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا «هدنات تكتيكية» في غزة
نتانياهو يجدد رفضه وقف إطلاق نار شامل في غزة دون إطلاق الأسرى
نتانياهو يجدد رفضه وقف إطلاق نار شامل في غزة دون إطلاق الأسرى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
بالصور.. آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك تضامنا مع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار
بالصور.. آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك تضامنا مع غزة ......
عشرات الشهداء جراء قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمال غزة
عشرات الشهداء جراء قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمال ......
المزيد
«نتنياهو»: ندرس تنفيذ «هُدَن تكتيكية صغيرة» في القتال بغزة
«نتنياهو»: ندرس تنفيذ «هُدَن تكتيكية صغيرة» في القتال بغزة...
القبض على 5 مدانين بقتل سياسيين تونسيين بعد فرارهم من السجن
القبض على 5 مدانين بقتل سياسيين تونسيين بعد فرارهم من السجن...
قوات الاحتلال تقتحم جنين وتقتل شابين في الخليل والقدس
قوات الاحتلال تقتحم جنين وتقتل شابين في الخليل والقدس...
نتانياهو يجدد رفضه وقف إطلاق نار شامل في غزة دون إطلاق الأسرى
نتانياهو يجدد رفضه وقف إطلاق نار شامل في غزة دون إطلاق ......
البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا «هدنات تكتيكية» في غزة
البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا «هدنات تكتيكية» في غزة...
المزيد