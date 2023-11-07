«نتنياهو»: ندرس تنفيذ «هُدَن تكتيكية صغيرة» في القتال بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستدرس «هُدَن تكتيكية صغيرة» في القتال بغزة، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، لكنه أكد مجددا رفض وقف إطلاق النار رغم الضغوط الدولية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما خلف أكثر من 10 آلاف «شهيد»، أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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وترفض تل أبيب الدعوات لوقف العدوان، فيما قال نتنياهو إن «أي وقف عام لإطلاق النار سيقوض جهود إسرائيل الحربية، إلا أن وقف القتال مؤقتا لأسباب إنسانية، وهي فكرة تدعمها الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل، سيوضع في الاعتبار وفقا للظروف»، بحسب «رويترز».

«ساعة هنا وساعة هناك»

وتابع نتنياهو، لمحطة إيه.بي.سي نيوز الإثنين، «فيما يتعلق بالهُدَن التكتيكية الصغيرة، ساعة هنا وساعة هناك، فقد حدثت من قبل. أعتقد أننا سنبحث الأوضاع من أجل تمكين دخول البضائع والسلع الإنسانية، أو رهائننا، رهائن بعينهم، من المغادرة»، مضيفا «لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف عام لإطلاق النار».

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مثل هذه الهُدَن والإفراج المحتمل عن محتجزين في اتصال هاتفي مع نتنياهو يوم الاثنين.