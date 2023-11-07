القبض على 5 مدانين بقتل سياسيين تونسيين بعد فرارهم من السجن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن والجيش ألقت القبض على خمسة «إرهابيين» مدانين بقتل سياسيين علمانيين ورجل شرطة قبل سنوات، وذلك عقب فرارهم من سجن الأسبوع الماضي.

ومن بين هؤلاء أحمد المالكي، المعروف باسم «الصومالي»، الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة اغتيال السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013، وفق وكالة «فرانس برس».

اختراق أمني نادر

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن القوات ألقت القبض على أربعة منهم في جبل قرب بوقرنين القريبة من العاصمة فجر الثلاثاء، في حين أمسكت الخامس قبل يومين في حي التضامن بتونس العاصمة بمساعدة مواطنين.

وبعد هروبهم الذي اعتبر بمثابة اختراق أمني نادر، أقالت الحكومة كبار مسؤولي المخابرات، وقالت مصادر أمنية إن الفارين الخمسة «إرهابيون خطيرون للغاية».

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وتشهد تونس هجمات منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم.

وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات المنفذة للهجمات.

وتقول مصادر أمنية إن أعدادا صغيرة من أعضاء تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة ما زالوا ينشطون في الجبال القريبة من الحدود مع الجزائر.