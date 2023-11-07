  • Alwasat News
Atwasat

القبض على 5 مدانين بقتل سياسيين تونسيين بعد فرارهم من السجن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 10:17 صباحا
القبض على 5 مدانين بقتل سياسيين تونسيين بعد فرارهم من السجن
صورة خلال تكريم المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، (أ ف ب)
alwasat radio

قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن والجيش ألقت القبض على خمسة «إرهابيين» مدانين بقتل سياسيين علمانيين ورجل شرطة قبل سنوات، وذلك عقب فرارهم من سجن الأسبوع الماضي.

ومن بين هؤلاء أحمد المالكي، المعروف باسم «الصومالي»، الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة اغتيال السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013، وفق وكالة «فرانس برس».

اختراق أمني نادر
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن القوات ألقت القبض على أربعة منهم في جبل قرب بوقرنين القريبة من العاصمة فجر الثلاثاء، في حين أمسكت الخامس قبل يومين في حي التضامن بتونس العاصمة بمساعدة مواطنين.

وبعد هروبهم الذي اعتبر بمثابة اختراق أمني نادر، أقالت الحكومة كبار مسؤولي المخابرات، وقالت مصادر أمنية إن الفارين الخمسة «إرهابيون خطيرون للغاية».

- تشديد حكم بسجن زعيم «النهضة» راشد الغنوشي في قضية «تمجيد الإرهاب»

 وتشهد تونس هجمات منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم.

وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات المنفذة للهجمات.

وتقول مصادر أمنية إن أعدادا صغيرة من أعضاء تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة ما زالوا ينشطون في الجبال القريبة من الحدود مع الجزائر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»

غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال الإسرائيلي

وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال ...
العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا

العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان

«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان
تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد

تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني

الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني
«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب

«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»

الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء
«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا

«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا
سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة

سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة
«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة

«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة

أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة ...
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في ...
البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا «هدنات تكتيكية» في غزة
البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا «هدنات تكتيكية» في غزة
نتانياهو يجدد رفضه وقف إطلاق نار شامل في غزة دون إطلاق الأسرى
نتانياهو يجدد رفضه وقف إطلاق نار شامل في غزة دون إطلاق الأسرى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
بالصور.. آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك تضامنا مع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار
بالصور.. آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك تضامنا مع غزة ......
عشرات الشهداء جراء قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمال غزة
عشرات الشهداء جراء قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شمال ......
المزيد
«نتنياهو»: ندرس تنفيذ «هُدَن تكتيكية صغيرة» في القتال بغزة
«نتنياهو»: ندرس تنفيذ «هُدَن تكتيكية صغيرة» في القتال بغزة...
القبض على 5 مدانين بقتل سياسيين تونسيين بعد فرارهم من السجن
القبض على 5 مدانين بقتل سياسيين تونسيين بعد فرارهم من السجن...
قوات الاحتلال تقتحم جنين وتقتل شابين في الخليل والقدس
قوات الاحتلال تقتحم جنين وتقتل شابين في الخليل والقدس...
نتانياهو يجدد رفضه وقف إطلاق نار شامل في غزة دون إطلاق الأسرى
نتانياهو يجدد رفضه وقف إطلاق نار شامل في غزة دون إطلاق ......
البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا «هدنات تكتيكية» في غزة
البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا «هدنات تكتيكية» في غزة...
المزيد