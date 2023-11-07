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قوات الاحتلال تقتحم جنين وتقتل شابين في الخليل والقدس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 09:40 صباحا
قوات الاحتلال تقتحم جنين وتقتل شابين في الخليل والقدس
الشاب سعد نمر الفروخ والشاب مصعب مجاهد كامل المطري. (وفا)
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة ومخيم جنين اليوم الثلاثاء، وأصابت شابين بالرصاص الحي، فيما قتلت شابين آخرين أحدهما في بلدة سعير، شمال الخليل، والآخر قرب بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

فيما أوضح مستشفيا جنين الحكومي وابن سينا في المدينة، أن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، وآخر في يده، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم والمدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت الوكالة بأن عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، ودفع بتعزيزات جديدة من قواته، وانتشرت وحدات خاصة في عدد من الأحياء.

كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الطرقات والبنية التحتية، على أطراف مخيم جنين.

فيما قالت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، إنه تقرر أن يكون دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها إلكترونيا.

استشهاد شابين في الخليل والقدس
وفي الخليل، «استُشهد» فجر اليوم، شاب وأصيب اثنان آخران، أحدهما بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سعير.

وأفادت مصادر طبية بالمستشفى الأهلي في الخليل، ومصادر أمنية، بـ«استشهاد» الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما)، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحسب المصادر المحلية، فإن المذكور، هو شقيق «الشهيد» مجاهد نمر الفروخ الذي «استشهد» قبل أيام بأراضي فلسطين عام 48.

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وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، فجرا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان.

وفي القدس، «استشهد» بعد منتصف الليلة، الشاب مصعب مجاهد كامل المطري (19 عاما)، وأصيب آخر برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب جبل الجبيعة المقام عليه جدار الفصل العنصري بالبلدة، قبل أن تقوم باعتقالهما، وتُبلغ في وقت لاحق بـ«استشهاد» أحدهما، حيث تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلده بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وحطمت نصبا خاصا بشهداء البلدة.

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