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الاتحاد الأوروبي يقر مساعدة إضافية بـ25 مليون يورو لغزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 01:15 مساء
الاتحاد الأوروبي يقر مساعدة إضافية بـ25 مليون يورو لغزة
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين مساعدة إضافية قدرها 25 مليون يورو للفلسطينيين في قطاع غزة، ما يرفع إجمالي المساعدة الإنسانية التي خصصها له الاتحاد الأوروبي، إلى مئة مليون يورو.

وأشارت فون دير لايين، خلال خطاب أمام السفراء الأوروبيين إلى السعي لإقامة ممر بحري انطلاقا من قبرص لنقل المساعدة الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ31، ما خلف حتى الآن نحو 10 آلاف «شهيد»، أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

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