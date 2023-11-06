حصيلة ضحايا العدوان على غزة تقترب من 10 آلاف شخص.. وبلينكن يتخوف من «الهدنة الإنسانية»

القاهرة - بوابة الوسط

يقترب عدد ضحايا الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة من عشرة آلاف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما تواصل واشنطن جهودها الدبلوماسية الداعمة للاحتلال، والتي تمضي تحت ذريعة «منع تصاعد الصراع» في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي في أنقرة اليوم الإثنين، بعد ساعات من محاولة مئات الأشخاص خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين اقتحام قاعدة جوية تضم قوات أميركية في جنوب تركيا. وقام بلينكن أمس الأحد بزيارة لم يعلن عنها من قبل إلى الضفة الغربية للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي انضم إلى النداءات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار.

ضحايا حرب غزة يقتربون من 10 آلاف

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة اليوم الإثنين سقوط «أكثر من 200 شهيد بمجازر ليلية»، موضحة أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط. وبذلك، ستتجاوز حصيلة الشهداء اليوم على الأرجح العشرة آلاف، بعد أن كانت آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع سجلت اغتيال 9770 نصفهم تقريبا من الأطفال في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

وكرر بلينكن مخاوف الولايات المتحدة من أن وقف إطلاق النار يمكن أن يساعد حماس واستبعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي وقف للحرب ما لم يجر إطلاق المحتجزين الذين تحتجزهم الحركة. وقال نتنياهو «لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة الرهائن. يجب حذف هذا تماما من القاموس».

وقال جيش الاحتلال إنه حاصر مدينة غزة في الطرف الشمالي من القطاع. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد تحدثت عن «قصف غير مسبوق» من إسرائيل، في حين ذكرت شركة الاتصالات الفلسطينية أن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت مرة أخرى.

وقالت إسرائيل إن 31 جنديا قتلوا منذ أن بدأت عملياتها البرية الموسعة في غزة في 27 أكتوبر، حيث تقاتل الآلاف من مقاتلي حماس الذين يعتقدون أن بإمكانهم صد التقدم الإسرائيلي انطلاقا من شبكة من الأنفاق تحت القطاع.

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وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لشبكة «سي إن إن» في وقت متأخر من يوم الأحد إن القصف في شمال غزة توقف لعدة ساعات لمدة يومين متتاليين للسماح للمدنيين بالمرور الآمن للانتقال إلى جنوب القطاع الساحلي الضيق.

مدير «سي آي إي» إلى إسرائيل

وذكرت جريدة نيويورك تايمز أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز من المقرر أن يزور إسرائيل اليوم الإثنين لبحث الحرب والتعاون الاستخباراتي مع كبار المسؤولين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم تذكر اسمه قوله إن بيرنز سيزور أيضا دولا أخرى في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة. ولم ترد وكالة المخابرات المركزية على طلب رويترز للتعليق.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت الأحد و«أكد التزامه الصارم بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشدد على أهمية حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية». وأكد أوستن «التزام الولايات المتحدة بردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذا الصراع». وقال مكتب نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إنها ستتصل بقادة أجانب في وقت لاحق من يوم الاثنين لبحث الصراع وتعزيز جهود الإدارة الأميركية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأفاد منشور للعاهل الأردني الملك عبدالله على منصة «إكس» ووسائل الإعلام الرسمية بأن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة في وقت مبكر اليوم الإثنين. وقالت القيادة المركزية الأميركية على «إكس» إن غواصة صاروخية نووية من طراز أوهايو وصلت إلى المنطقة، وهو إعلان غير عادي عن موقع غواصة نووية اعتبره بعض المحللين بمثابة رسالة إلى إيران.

أشلاء ممزعة في القطاع

في هذه الأثناء، يبحث الناس عن قتلى أو ناجين في مخيم المغازي للاجئين في غزة، حيث قالت وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس إن القوات الإسرائيلية قتلت 47 شخصا على الأقل في غارات في وقت مبكر من يوم الأحد.

وقال سعيد النجمة (53 عاما) «طول الليل أنا والشباب بنعزل في الركام وبنطلع الشهداء، أطفال أشلاء وممزعة»، مضيفا أنه كان نائما مع أسرته عند وقوع القصف على الحي الذي يسكن فيه. وردا على طلب للتعليق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجمع التفاصيل، وفق «رويترز».

وقالت وزارة الصحة إن 21 فلسطينيا من عائلة واحدة قتلوا في هجوم منفصل. ورفض جيش الاحتلال التعليق. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هذه الروايات. وقال عباس لبلينكن «نطالب أن توقفوهم عن ارتكاب هذه الجرائم فورا»، وحث على «وقف فوري لإطلاق النار» من جانب إسرائيل.ونقلت وكالة (وفا) عن عباس قوله لبلينكن «لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية دون اعتبار لقواعد القانون الدولي».