إصابة جندية إسرائيلية بسكين في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

أصيبت مجندة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطرة اليوم الإثنين بعد تعرضها للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العامود، وجرى «تحييد» المهاجم، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

استنفار في القدس

وأضافت شرطة الاحتلال أن الهجوم وقع بالقرب من مركز للشرطة عند باب الساهرة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان في مدينة القدس إن حالة من الاستنفار عمت المدينة. وأغلقت شرطة الاحتلال البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى بعد العملية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.