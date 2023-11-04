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الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة: جرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة في غزة بسبب نقص الوقود

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 11:50 مساء
الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة: جرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة في غزة بسبب نقص الوقود
سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، 3 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، السبت، من كارثة داخل المستشفيات بقطاع غزة، حيث يلفظ عديد الجرحى أنفاسهم الأخيرة؛ نتيجة عدم توفر الإمكانات الطبية ونقص الوقود.

وقالت الكيلة في بيان، إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الصحي في غزة تسببت حتى ظهر السبت في استشهاد أكثر من 150 كادرًا صحيًا، وتدمير 27 سيارة إسعاف، إضافة إلى خروج 16 مستشفى و32 مركزًا للرعاية الصحية الأولية عن الخدمة.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب مجزرة مركبة 
وأشارت وزير الصحة الفلسطينية إلى أن استمرار الاحتلال في قصف محيط وبوابات مستشفيات غزة وشمالها يهدف إلى إجبار الكوادر الطبية على ترك مرضاهم ومغادرة المستشفيات.

واتهمت الاحتلال بارتكاب «مجزرة مُركبة» بحق الجرحى والمرضى، حيث يرفض علاجهم داخل المشافي ولا يسمح بنقلهم إلى مصر للعلاج من خلال استهداف قوافل الجرحى.

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أمين الأمم المتحدة: الرعب في غزة يجب أن يتوقف
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وناشدت الوزيرة الفلسطينية المجتمع الدولي لإدخال الوقود إلى مستشفيات القطاع «حتى لا نصل إلى لحظة نسجل فيها عشرات الشهداء داخلها بسبب توقف الخدمة بشكل كامل»، وفق قولها.

أمين الأمم المتحدة: الرعب في غزة يجب أن يتوقف
ويأتي ذلك في وقت دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى ضرورة وقف الرعب في قطاع غزة، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمرضى والأطفال، وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وكتب غوتيريس عبر حسابه بمنصة «إكس»، السبت: «أشعر بالرعب من الهجوم على قافلة سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء في غزة».

وأضافت: «الآن، منذ ما يقرب من شهر، المدنيون في غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء، محاصرون، محرومون من المساعدات، يقتلون ويقصفون منازلهم... هذا يجب أن يتوقف».

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