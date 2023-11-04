بايدن يعلن «إحراز تقدم» في التوصل إلى هدنة إنسانية بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في غزة في وقت يعمل وزير خارجيته على نفس المسألة في الشرق الأوسط.

وعندما سئل عما إذا كان قد جرى إحراز أي تقدم في هذه المسألة، أجاب بايدن: «نعم» وذلك أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير، ورفع إبهامه قبل ركوب سيارته. ولم يعط أي تفاصيل أخرى، وفق وكالة «فرانس برس».

في وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين في عمان إن من شأن هدنة إنسانية المساعدة في حماية المدنيين وإيصال مزيد المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.