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مقتل 15 مدنيا في السودان في قصف استهدف منازلهم بالخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 05:10 مساء
مقتل 15 مدنيا في السودان في قصف استهدف منازلهم بالخرطوم
أعمدة دخان تتصاعد من مبنى في الخرطوم على إثر الاشتباكات الدائرة بين الجيش والدعم السريع، يوليو 2023. (الإنترنت)
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قتل 15 مدنيا في الخرطوم السبت إثر تعرض منازلهم للقصف بحسب ما أكد مصدر طبي، فيما تستمر الحرب منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونقلت «فرانس برس» عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت إلى مستشفى «النو» بمنطقة أم درمان في ضاحية الخرطوم. 

-  الخارجية السعودية: محادثات السلام السودانية تتركز على وقف النار والمساعدات
-  استئناف المفاوضات بين طرفي الحرب في السودان برعاية أميركية-سعودية
-  الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

أسفرت الحرب في السودان عن سقوط 10 آلاف و400 قتيل وفقا لمنظمة «إكليد» المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات. كما أدت إلى نزوح ولجوء 5.8 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

استئناف المحادثات بين الطرفين برعاية أميركية سعودية 
ولم يحقق أي من طرفي النزاع، الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أي نصر عسكري حاسم على الأرض إلا أنهما ما زالا يرفضان تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

واستؤنفت المحادثات بين الطرفين برعاية أميركية سعودية في مدينة جدة. وقالت الرياض إن الهدف منها «تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإجراءات أخرى لبناء الثقة من أجل التقدم نحو وقف دائم للقتال».

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