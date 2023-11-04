واشنطن: لم نسجل أي حالات لاستيلاء حماس على المساعدات أو عرقلة وصولها إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأميركي الخاص ديفيد ساترفيلد، اليوم السبت، إن المسؤولين الأميركيين لم يتلقوا أي تقارير بأن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، تعرقل وصول أو تستولى على المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وسط نقص الغذاء والدواء والوقود.

وقال ساترفيلد، للصحفيين في العاصمة الأردنية عمّان، إن أولئك الذين يوزعون المساعدات في غزة لم يبلغوا عن أي عملية لتحويل المساعدات منذ استئناف عبور الشاحنات من معبر رفح مع مصر في 21 أكتوبر بعد مساعي دبلوماسية لاستئناف العبور، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف أن المسؤولين عن المساعدات «لم يقدموا لنا تقارير خلال عشرة أيام أو 12 يوما من تسليم المساعدات حول عرقلة أو استيلاء على الشحنات من قبل حماس».

ويعاني قطاع غزة من حصار خانق منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، فيما يواصل الإسرائيلي قصف المنشآت المدنية في قطاع غزة، من منازل ومنشآت صحية ومستشفيات ومدارس الأنروا التي تضم العديد من العائلات النازحة، فضلا عن استهداف سيارات الإسعاف أمس، والتي خلفت العديد من «الشهداء»، ونددت بها الأمم المتحدة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 9488 «شهيدا»، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، فيما سجلت 24158 حالة إصابة حتى الآن، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم.