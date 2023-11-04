الأمم المتحدة تأسف «للارتفاع الحاد في الكراهية» بالعالم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نددت الأمم المتحدة السبت «بالارتفاع الحاد في الكراهية على مستوى العالم»، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان اليوم، إن «تأثير هذه الأزمة.. أرسل موجات صادمة في كل منطقة، مما أدى إلى تجريد اليهود والفلسطينيين على حد سواء من إنسانيتهم»، مضيفا «لقد شهدنا ارتفاعا حادا في خطاب الكراهية والعنف والتمييز، مما أدى إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية والاستقطاب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المنشآت المدنية في قطاع غزة، من منازل ومنشآت صحية ومستشفيات ومدارس الأنروا التي تضم العديد من العائلات النازحة، فضلا عن استهداف سيارات الإسعاف أمس، والتي خلفت العديد من «الشهداء»، ونددت بها الأمم المتحدة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 9488 «شهيدا»، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، فيما سجلت 24158 حالة إصابة حتى الآن، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم.