12 «شهيدا» فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية جديدة باستهداف مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا

القاهرة - بوابة الوسط

نفذ الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصف مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما خلف أكثر من 12 «شهيدا» و54 مصابا.

وأظهرت مشاهد نقل العديد من الضحايا بين «شهيد» ومصاب، أغلبهم من النساء والأطفال، على ما نقلت قناة «الجزيرة».

فيما أكد شهود عيان من الأهالي النازحين أن عددا من «الشهداء» والجرحى، سقطوا في القصف الإسرائيلي على المدرسة، بينما أظهرت المشاهد جثثا متناثرة في كل مكان.

من جانبه قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن المجزرة تمثل جزءا من المجازر التي ينفذها الاحتلال في كل مكان بغزة أمام بصر وسمع العالم، و«الذي كأنه يعطي الضوء الأخضر لمواصلة هذه المجازر».

ولفت إلى أن مدرسة الفاخورة، فيها اكتظاظ من النازحين، مشيرا إلى تسجيل 12 «شهيدا»، حتى الآن نتيجة المجزرة، و54 جريحا وصلوا للمستشفى الإندونيسي، متوقعا ارتفاع عدد ضحايا المجزرة.

وشهد مخيم جباليا أكثر من مجزرة خلال الأسبوع الماضي، أصعبها الثلاثاء عندما قصف المخيم بشكل كبير، ما خلف أكثر من 400 «شهيد» في المجزرة.

آثار الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا. (الإنترنت)

آثار الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا. (الإنترنت)