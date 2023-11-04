الأزهر يدين جرائم الاحتلال: لا نملك إلا الدعاء في ظل تقاعس القريب والغريب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مؤسسة الأزهر إدانتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق المدنيين الأبرياء والأطفال في قطاع غزة، قائلة: «لا نملك إزاء تقاعس القريب والبعيد عن القيام بالواجب الديني والإنساني والأخلاقي إلا الدعاء».

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة مدرسة للنازحين مما أدى إلى استشهاد 15 وإصابة 60 شخصًا على الأقل، ورفع العدد الإجمالي للضحايا منذ 7 أكتوبر الجاري إلى نحو 9 آلاف و300 شهيد.

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وأوضح بيان للأزهر، منتصف ليل الجمعة، أن «استهداف النازحين الأبرياء داخل مدرسة تؤويهم، واستهداف نازحين آخرين على الطريق الساحلي، ومذبحة مستشفى الشفاء بغـزة، وقتل قوافل الجرحى والمصابين، وتدمير سيارات الإسعاف... يضع قضية فلسـطين على المحكِّ».

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وأضاف البيان: «يُوجب على المسلمين والمسيحيين واليهود من أصحاب الضمائر الحية والشجاعة في قول الحق أن يبذلوا كل غال ونفيس، وأن يهبُّوا لنصرة الفلسطينيين، وأن يدفعوا هذا العدوان البربري المتوحش عنهم وعن أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وشبابهم».