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النازحون في غزة يتخطون 695 ألفًا.. و15 شهيدًا في قصف بوابة مستشفى الشفاء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 11:40 مساء
النازحون في غزة يتخطون 695 ألفًا.. و15 شهيدًا في قصف بوابة مستشفى الشفاء
نازحون في مدرسة ضربها الاحتلال الإسرائيلي نهار الجمعة، 3 نوفمبر 2023 (الأونروا)
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أكدت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) اليوم الجمعة أن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى نحو 695 ألف نازح يقيمون في 149 منشآة في مختلف أنحاء القطاع المحاصر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة دون تفرقة بين المدنيين في المخيمات أو المستشفيات، إذ ضربت اليوم مدرسة للنازحين مما أدى إلى استشهاد 15 وإصابة 60 شخصًا على الأقل، ورفع العدد الإجمالي للضحايا منذ 7 أكتوبر الجاري إلى نحو 9 آلاف و300 شهيد.

وأكدت الأونروا أن توفير الإغاثة الأساسية للنازحين يمثل تحديا كبيرا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما نقلت عنها شبكة «الجزيرة».

مقتل 72 من مظفي الأونروا منذ شن الاحتلال حربه على غزة 
وأشارت المنظمة إلى مقتل 72 من موظفيها في غزة «وهو أكبر عدد من عمال الإغاثة للأمم المتحدة يقتل في نزاع خلال وقت قصير»، حسب قولها.

من جانبها، شددت الناطقة باسم الصليب الأحمر على أن القانون الدولي الإنساني واضح بشأن ضرورة حماية المنشآت الطبية بشكل كامل، وذلك بعد أن استهدف الاحتلال سيارة إسعاف في محيط مستشفى الشفاء، ثم زعم أنها تابعة للمقاومة.

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مجرة جديدة للاحتلال توقع 15 شهيدًا أمام مستشفى الشفاء
أما الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة فقال إن 967 مجزرة ارتكبت في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن وفيات مجزرة بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدا و60 جريحا، متسائلا: «لماذا لا يظهر الاحتلال أدلة وصورا تثبت إدعاءاته بشأن سيارات الإسعاف»؟

وتابع: «يجب على العالم ألا يقف صامتا أمام مجزرة اليوم والحقائق التي نقدمها».

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