فرنسا تعرب عن «قلقها» إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة.. وتدعو إلى هدنة إنسانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت فرنسا عن «قلقها العارم» إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة، الذي يقدر بالآلاف، وسط وتدهور الوضع الإنساني، ودانت «الهجمات على مواقع للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، الذين يعد عملهم ضروريا للسكان المدنيين في القطاع، وكذلك على مقر وسائل الإعلام».

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الجمعة: «القانون الدولي الإنساني يفرض في جميع الأحوال مبادئ واضحة من أجل التمييز بين الأهداف وتقدير الضرورة، والتناسب في الرد والحذر، وتمثل حماية المدنيين واجبا أخلاقيا ودوليا، ونطالب إسرائيل باتخاذ تدابير فعلية في هذا الصدد».

الهدنة الإنسانية

وأضافت: «أمست الهدنة الإنسانية ضرورة في الوضع الراهن كما سبق أن صرّحنا منذ أول أيام هذه العملية، بغية حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية على نحو وافٍ ومستدام، وتوفير الرعاية للجرحى».

إلا أن أول بيان فرنسي تحدث عن «حماية المدنيين» في غزة جاء بعد سبعة أيام من انطلاق المواجهات، وذلك على لسان الوزيرة كاترين كولونا، بعد محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

باريس تطلب توضيحا من الاحتلال بعد استهدافه المعهد الفرنسي

وفي بيان خلال وقت سابق اليوم، طلبت باريس من تل أبيب توضيحات بعد القصف الذي استهدف المعهد الفرنسي في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

- باريس تطالب تل أبيب بتوضيحات بعد قصف الاحتلال المعهد الفرنسي في غزة

وقالت الخارجية الفرنسية: «أبلغتنا السلطات الإسرائيلية أن المعهد الفرنسي في غزة استُهدف بضربة إسرائيلية، وطلبنا منها أن تمدنا دون تأخير عبر الوسائل المناسبة بالعناصر الملموسة التي دفعت إلى هذا القرار»، موضحة أنه لم يكن هناك أي موظف أو مواطن فرنسي داخل المعهد.