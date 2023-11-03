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وزارة الدفاع الأميركية تؤكد تحليق مسيراتها فوق غزة لمساعدة «الشريك الإسرائيلي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 05:43 مساء
وزارة الدفاع الأميركية تؤكد تحليق مسيراتها فوق غزة لمساعدة «الشريك الإسرائيلي»
طائرة مسيرة أميركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت وزارة الدفاع الأميركية ان مسيراتها «غير مسلحة» تحلق فوق قطاع غزة للمساهمة في مساعدة «الشريك الإسرائيلي»، في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الدموي على القطاع.

وقال الناطق باسم «البنتاغون» الجنرال بات رايدر في بيان «دعما لجهود الافراج عن الرهائن، تحلق مسيرات اميركية غير مسلحة فوق غزة وتقدم نصائح ومساعدة الى شريكنا الاسرائيلي»، حسب وكالة «فرانس برس».

«رويترز» تكشف نشاط المسيرات الأميركية فوق غزة
وسبق أن أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن الولايات المتحدة تطلق طائرات مسيرة لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة. 

- طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

وقال مسؤولان أميركيان للوكالة، لم تسمهما، إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع بدون طيار في سماء غزة منذ أكثر من أسبوع.

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