قصف إسرائيلي يودي بحياة 14 شخصا خلال نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد 14 شخصا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي خلال نزوحهم من شمال القطاع إلى جنوبه.

قال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح للصحفيين «الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحين المدنيين واستشهد 14 من المواطنين أطفال ونساء»، فيا أوضح شهود أن القصف وقع على الطريق الساحلي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه، حسب وكالة «فرانس برس».