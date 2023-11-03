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طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 02:54 مساء
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
حركة طائرات الاستطلاع الأميركية فوق غزة. (شبكة قدس)
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أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن الولايات المتحدة تطلق طائرات مسيرة لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الأسرى لدى عناصر المقاومة الفلسطينية.

وقال مسؤولان أميركيان، الخميس، إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع بدون طيار في سماء غزة، «ضمن عمليات البحث عن الرهائن» الذين أسرتهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس في السابع من أكتوبر الماضي مع انطلاق عملية طوفان الأقصى، بحسب «يورو نيوز».

شبكة أنفاق شاسعة
ونقلت وكالة «رويترز»، عن مسؤولين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن واشنطن تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الأسرى.

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وقال أحد المسؤولين إن بلاده بدأت في إطلاق تلك الطائرات المسيّرة منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف المسؤولان الأميركيان أن عشرة من حاملي الجنسية الأميركية ما زالوا في عداد المفقودين، ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة، حيث يُعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق الشاسعة التابعة لحماس.

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