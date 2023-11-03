بسبب التشديدات الإسرائيلية.. 5500 مصلٍ فقط يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

أدى 5500 مواطن مقدسي، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، مع تشديدات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، عند مداخل البدة القديمة من القدس وبوابات المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما حال دون تمكن الآلاف من الصلاة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إجراءات إسرائيلية مشددة

وأدى المواطنون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة، وتحديدا في وادي الجوز المجاور، فيما قمعهم الاحتلال بالرصاص والغاز السام، واعتدى عليهم بالضرب.

- عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

وللجمعة الرابعة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف مواطن.

تشديدات عسكرية إسرائيلية لمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى. (وفا)

تشديدات عسكرية إسرائيلية لمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى. (وفا)